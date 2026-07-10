Жилье в пострадавшем от взрыва доме продают за 28 млн

Сразу на нескольких интернет-площадках появилось объявление о продаже квартиры в печально известном жилом доме на улице Мира, 13, в Волгограде. 14 февраля 2012 года здесь произошло страшное происшествие — в кафе «Белладжио» взорвались газовые баллоны, обгорели 25 человек, повреждения получили несколько квартир.
В наши дни дом восстановлен, а жилье в нем предлагается как уникальная квартира с террасой и отдельным входом и почти четырехметровыми потолками, которое можно использовать в формате квартира плюс офис. Однако несмотря на столь привлекательное предложение, выложить 35 млн за помещение желающих не нашлось. Возможно, причина в жутком прошлом здания. Цена уже снижена. Подробности в материале vlg.aif.ru.
Пожар в День влюбленных: в кафе были только парочки.
Взрыв в кафе «Белладжио» произошел в День всех влюбленных, а потому здесь было много молодежи, сплошь — влюбленные парочки. Некоторые собирались в этот вечер сделать предложение своим вторым половинкам.
Огонь, вспыхнувший после взрыва двух газовых баллонов на кухне, охватил помещение практически мгновенно. Люди пытались выбраться через окна и двери, на многих пылала одежда. Волгоградцы, ставшие свидетелями жуткого зрелища, обрывали телефоны экстренных служб.
Спасали в Волгограде и Москве: за жизнь пострадавших сражались медики.
Бригады скорой помощи успели прежде пожарных. Пострадавших доставляли в больницы несколькими машинами. В здании тем временем продолжал бушевать огонь, пожиравший деревянные перекрытия. Началась эвакуация жильцов соседних с кафе квартир. Всего, по озвученным тогда данным МЧС, пламя охватило 500 квадратных метров. Пожар тушили до самого утра.
Нескольких пострадавших перевели в московские клиники. У одной из официанток было обожжено почти половина тела. Но медикам удалось её спасти. Также серьёзно пострадала и одна молодая пара. Молодые люди, к счастью, остались живы. В 2014 году владельцу кафе Андрею Кашкадаеву назначили наказание — два года колонии. Он также выплатил потерпевшим несколько десятков миллионов рублей.
Городская вилла: владелец уверяет — таких квартир больше нет.
В наши дни здание восстановлено и выглядит вполне привлекательно. Квартиру, которую продаёт её владелец, он характеризует как городскую виллу в «сталинке» 1950 года постройки.
Соседей по этажу у будущего владельца недвижимости не будет, разве что кофейня за стеной. Рядом с террасой — палисадник.
«Таких квартир в Волгограде больше нет» — заверяет нынешний хозяин. И он прав — не у каждого жилья в городе такая богатая история.
Изначально за недвижимость просили 35 млн рублей. И в принципе такая цена для площади в 145 квадратных метров оправдана — за 62-метровую «двушку» в том же доме с таким себе ремонтом хозяева хотят получить больше 10 млн рублей, а с ремонтом чуть получше — 15,5 млн.
Однако покупать элитное жилье волгоградцы не спешат. И цену уже снизили до 28,7 млн рублей.