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Лихачев заявил о резкой эскалации ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару

Лихачев: с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по ЗАЭС.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. С конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по ЗАЭС, Энергодару и прилегающим территориям, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев на консультациях РФ-МАГАТЭ.

Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли главы «Росатома» и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.

«Главной темой разговора стал вопрос обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. Алексей Лихачев акцентировал, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по ЗАЭС, Энергодару и прилегающим территориям», — сообщила госкорпорация «Росатом».

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