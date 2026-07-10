Вторая Атлантида. Учёные пытаются понять тайну древнего города под водой

Но есть и более значимый аргумент — отсутствие культурного слоя. В радиусе нескольких километров от «монумента» не найдено ни одного керамического черепка или орудия труда, а ведь они всегда сопутствуют даже временным стоянкам древних людей. А здесь была не просто стоянка, а цивилизация, способная строить дворцы. Почему же она не оставила после себя никакого «антропогенного мусора»?