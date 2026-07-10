Вторая Атлантида. Учёные пытаются понять тайну древнего города под водой

У берегов японского острова Йонагуни, в водах Тихого океана, на глубине всего 6 метров находится огромное каменное образование. Его ступенчатые террасы, ровные углы и прямые линии заставляют вспомнить о затерянных городах и древних цивилизациях.
Правда, большинство учёных уверены: это не рукотворный монумент, а удивительная, но естественная игра геологических сил, создавших на дне океана причудливую структуру. Однако и среди них есть сторонники искусственного происхождения объекта.
Версия первая: затонувший город
В 1986 году инструктор по дайвингу Кихатиро Аратакэ искал новые места для наблюдения за акулами-молотами у берегов самого западного японского острова — он находится всего в 125 километрах от Тайваня. Вместо рыб дайвер наткнулся на нечто, отчего, по его словам, «волосы встали дыбом, а по коже побежали мурашки».
На дне, в нескольких метрах от поверхности, лежала массивная каменная структура длиной около 50 метров и шириной примерно 20 метров — с террасами, ступенями и прямыми углами. Всё это напоминало руины древнего затонувшего города.
«Когда я нашёл это, я понял, что это станет сокровищем острова Йонагуни», — вспоминал Аратакэ спустя 35 лет. И оказался прав — но не так, как предполагал.
С момента открытия монумент Йонагуни (так его в итоге назвали) вызывает споры о его происхождении. И они не утихают до сих пор. Главный вопрос: это творение человеческих рук или природы?
Самым горячим сторонником искусственного происхождения подводной структуры стал Масааки Кимура, морской геолог из Университета Рюкю. Он посвятил годы изучению объекта и уверен: это ступенчатая пирамида, созданная руками людей. По его мнению, каменная структура была построена во время ледникового периода, когда уровень моря был ниже. И ушла под воду около 10 тысяч лет назад — вследствие таяния ледников.
«Я думаю, очень трудно объяснить происхождение монумента как чисто природное. Слишком много у него черт, свидетельствующих о воздействии человека на эти структуры», — рассуждал Кимура в одном из интервью.
Например, он обнаружил на некоторых каменных блоках неглубокие выемки, которые интерпретировал как точки крепления для деревянных свай или верёвок — такая система была характерна для строительных площадок в древности.
А некоторые энтузиасты пошли ещё дальше, связав монумент Йонагуни с мифической страной Му — тихоокеанским аналогом Атлантиды.
Версия вторая: геологическое чудо
Однако большинство геологов настроены скептически. Самый авторитетный критик — профессор Бостонского университета Роберт Шох, лично погружавшийся к «монументу» в 1997 году. Он обращает внимание, что подводная структура состоит из песчаника, а он сложен плоскими слоями и имеет свойство раскалываться под прямыми углами. Например, под воздействием приливных волн или землетрясений.
Океанские течения на протяжении тысячелетий вымывали трещины, шлифовали поверхности и создавали геометрически правильные формы, говорят скептики. Подобные структуры можно найти и на самом острове Йонагуни, но на суше они выглядят более грубыми из-за воздействия ветра и дождя.
Но есть и более значимый аргумент — отсутствие культурного слоя. В радиусе нескольких километров от «монумента» не найдено ни одного керамического черепка или орудия труда, а ведь они всегда сопутствуют даже временным стоянкам древних людей. А здесь была не просто стоянка, а цивилизация, способная строить дворцы. Почему же она не оставила после себя никакого «антропогенного мусора»?
Есть свежие исследования, которые подтверждают естественную версию возникновения монумента Йонагуни. В 2024 году группа учёных под руководством Хиронобу Суги из Университета Кюсю представила результаты подводных наблюдений. Их вывод однозначен: никаких археологических артефактов или следов человеческой деятельности в этом месте не найдено. Были замечены лишь процессы эрозии на морском дне: отслоение породы, абразия (разрушение и снос горных пород волнами), образование выбоин разного размера.
Замкнутый круг
Роберт Шох, впрочем, допускает, что древние люди могли «пользоваться» этим природным образованием с разными целями. И, возможно, даже «подправили» его — например, как они оставляли наскальные рисунки в пещерах. Однако это не делает сам монумент рукотворным.
Показательна и реакция властей префектуры Окинава, к которой относится остров Йонагуни. На сегодняшний день подводный монумент не внесён в реестр национального культурного достояния Японии. Чиновники ссылаются на пункт 2-й статьи Закона об охране культурных ценностей: объект требует подтверждённой исторической ценности. Без официального статуса финансирование исследований из государственного бюджета практически невозможно. И тут получается замкнутый круг: чтобы доказать рукотворность объекта, нужны деньги; но чтобы получить деньги, нужно сначала доказать его рукотворность.
Несмотря на скепсис учёных и прохладное отношение властей, район, где находится монумент Йонагуни, не пустует. Там по-прежнему много коммерческих дайв-туров с профессиональными инструкторами. Туристы фотографируют террасы и ступени, а частные исследователи используют портативные эхолоты для создания новых 3D-моделей дна.