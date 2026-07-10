Липецкое отделение Сбербанка возглавил Михаил Архипов

Михаил Архипов работает в Сбере с 2016 года. Карьеру он начал в подразделении аудита, где занимался оценкой качества кредитного портфеля, пройдя путь от специалиста до руководителя. Затем господин Архипов возглавлял штаб председателя ЦЧБ. С 2025-го в должности советника председателя курировал вопросы цифровой и ИИ-трансформации регионов Черноземья, в том числе участвовал во внедрении платформы Process Mining в правительстве Липецкой области и ИИ-сервисов для различных министерств Воронежской области.