Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лихачев рассказал о работе по оформлению лицензии на два энергоблока ЗАЭС

Лихачев: идет оформление лицензии на эксплуатацию 3 и 6 энергоблоков ЗАЭС.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Идет работа по оформлению лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию третьего и шестого энергоблоков Запорожской АЭС, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Сейчас в стадии оформления работа по третьему и шестому энергоблокам Запорожской атомной электростанции. В этом смысле у нас нет никаких сомнений и в готовности персонала, и в технических условиях безопасного состояния Запорожской атомной электростанции», — сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.

Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли руководители «Росатома» и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше