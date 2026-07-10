Лихачев рассказал о работе по оформлению лицензии на два энергоблока ЗАЭС

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Идет работа по оформлению лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию третьего и шестого энергоблоков Запорожской АЭС, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
«Сейчас в стадии оформления работа по третьему и шестому энергоблокам Запорожской атомной электростанции. В этом смысле у нас нет никаких сомнений и в готовности персонала, и в технических условиях безопасного состояния Запорожской атомной электростанции», — сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.
Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли руководители «Росатома» и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.