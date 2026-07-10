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Лихачев прокомментировал атаки ВСУ на Энергодар

Лихачев: уровень атак ВСУ по Энергодару находится вне здравого смысла.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Уровень атак ВСУ по Энергодару находится вне здравого смысла, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Вне рамок здравого смысла находится уровень атак по городу Энергодару», — сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде межведомственных консультаций делегаций России и МАГАТЭ.

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