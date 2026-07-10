Съезд с Северного моста на улицу 25 Января в Воронеже будет закрыт до 18 июля

В управлении дорожного хозяйства Воронежа проинформировали автомобилистов об изменении схемы движения в районе Северного моста. В связи с продолжением работ в рамках реконструкции Остужевской развязки съезд с моста на улицу 25 Января, а также движение в обратном направлении будут закрыты до 18 июля.