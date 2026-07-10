В Литературном музее Горького начали благоустройство исторического двора

В Литературном музее имени А. М. Горького начался один из ключевых этапов реставрации — благоустройство внутреннего двора, сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем канале в мессенджере MAX.
В здании почти два столетия назад жила купеческая семья Бурмистровых; воссозданная стилизация двора позволит посетителям увидеть атмосферу конца XIX века и «встретиться» с главным свидетелем смены эпох — старой лиственницей, которая и поныне растёт во дворе и хранится как музейное сокровище.
Внутри музея завершаются работы по восстановлению интерьеров: мастера наносят лак на паркет, устанавливают дверные полотна (включая спасённые исторические образцы) и чугунные радиаторы, выполненные в стиле интерьеров. В Будуаре продолжается золочение элементов белым золотом, в Бархатном зале уже смонтирована часть нового бархата на стенах, а в Каминном зале реставраторы ведут отделку потолка дубовыми панелями. Также близятся к завершению работы по наружному освещению и архитектурной подсветке фасада.
Особая музейная находка — музеефикация старинной системы отопления, встроенной в пол дома. Сеть каналов, которая раньше скрывала устройство обогрева, теперь выставлена под прозрачным стеклом и станет доступна для просмотра гостям музея.
Ранее сообщалось, что литературный музей в Нижнем Новгороде восстановит новый подрядчик.