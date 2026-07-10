В Литературном музее Горького начали благоустройство исторического двора

Внутри музея завершаются работы по восстановлению интерьеров: мастера наносят лак на паркет, устанавливают дверные полотна (включая спасённые исторические образцы) и чугунные радиаторы, выполненные в стиле интерьеров. В Будуаре продолжается золочение элементов белым золотом, в Бархатном зале уже смонтирована часть нового бархата на стенах, а в Каминном зале реставраторы ведут отделку потолка дубовыми панелями. Также близятся к завершению работы по наружному освещению и архитектурной подсветке фасада.