Внутренний двор Литературного музея им. Горького оформят в стиле XIX века

Сейчас в здании проходит один из ключевых этапов реставрации — благоустройство территории внутреннего дворика. После завершения всех работ посетители смогут прогуляться по воссозданному историческому пространству и увидеть старинную лиственницу, которая растет во дворе уже почти два столетия. Дерево сохранили во время реставрации как один из главных исторических объектов усадьбы.