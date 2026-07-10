Внутренний двор Литературного музея им. Горького оформят в стиле XIX века

Внутренний двор Литературного музея имени Горького в Нижнем Новгороде оформят в стиле XIX века. Именно в эту эпоху усадьба принадлежала купеческой семье Бурмистровых, рассказал мэр Юрий Шалабаев.
Сейчас в здании проходит один из ключевых этапов реставрации — благоустройство территории внутреннего дворика. После завершения всех работ посетители смогут прогуляться по воссозданному историческому пространству и увидеть старинную лиственницу, которая растет во дворе уже почти два столетия. Дерево сохранили во время реставрации как один из главных исторических объектов усадьбы.
Внутри музея также продолжаются отделочные и реставрационные работы. Сейчас специалисты завершают лаковую обработку паркета, устанавливают восстановленные двери, а также монтируют чугунные радиаторы, выполненные в соответствии с историческими интерьерами.
В Будуаре завершается золочение элементов отделки белым золотом, в Бархатном зале уже смонтирована часть нового декоративного бархата, а в Каминном зале продолжается реставрация потолка с дубовыми панелями. Кроме того, подходят к концу работы по устройству наружного освещения и архитектурной подсветки фасада здания.
Одной из особенностей обновленного музея станет музеефицированная историческая система отопления. Специалисты сохранили старинную сеть каналов, встроенную в пол, через которую раньше отапливался дом. Теперь она будет закрыта прозрачным стеклом, и нижегородцы смогут увидеть ее во время экскурсий по зданию.
Напомним, что дом Бурмистровой, как называют здание музея Горького или Литературного музея, является объектом культурного наследия регионального значения. Его закрыли на реставрацию в конце 2020 года после пожара. Коллекцию перевезли во временное хранилище. Сроки завершения работ неоднократно срывались, теперь работы планируют завершить в 2026 году.
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