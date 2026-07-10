«Все во тьме»: пошли третьи сутки, как в Багратионовском округе остались без света несколько посёлков

«Свет пропал в четыре утра, когда начался ураган, — рассказала жительница Ново-Московского Марина. — Мы проснулись, потому что бытовые приборы запищали, всё поотключалось. И с тех пор так и сидим. Плита не работает, в холодильнике уже всё пропало, пельмени слиплись в один комок, всё пришлось выбросить. Ни помыться, ни поесть».