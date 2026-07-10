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В подмосковной Лобне к сентябрю завершат ремонт школы № 3

На объекте ежедневно трудятся более 130 человек.

Источник: Национальные проекты России

Открытие обновленного здания школы № 3 в Лобне запланировано на 1 сентября, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».

По словам старшего прораба Виталия Букмаева, строительная готовность объекта уже достигла почти 80%. На объекте ежедневно трудятся более 130 человек и задействованы 3 единицы техники. Подрядчики уже завершают отделку третьего этажа. Там покрасили стены, уложили плитку, сделали санузлы, также осталось смонтировать потолки и напольную плитку.

На втором этаже завершена покраска стен, полностью готова плитка в санузлах и медицинском кабинете, остается уложить линолеум в классах. На первом этаже ведутся штукатурные и шпаклевочные работы, завершается отделка санузлов и столовой.

Кроме того, в школе появятся новые беговые дорожки, футбольная и баскетбольная площадки, турники и брусья. Школу также оснастят новой мебелью и оборудованием.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.