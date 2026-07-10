В Екатеринбурге на десять дней перекроют Трамвайный переулок

В Екатеринбурге на десять дней ограничат движение по переулку Трамвайный, в районе дома № 4. Дело в том, что на участке будут проводить работы по модернизации магистральных теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— Движение автотранспорта будет организовано по временному проезду, обустроенному из дорожных плит. Общественный транспорт на данном участке не курсирует, — пояснили в мэрии.
Ограничения будут действовать с 20 по 30 августа 2026 года. Екатеринбуржцев попросили с пониманием отнестись к временным изменениям и заранее планировать свой маршрут с учетом всех перекрытий.
Напомним, что с 27 июля по 30 августа также будет закрыто движение по переулку Коломенский, а с 15 июля по 31 августа — по улице Рябинина.