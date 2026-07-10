Лихачев: доклады МАГАТЭ не до конца отражают угрозу ЗАЭС со стороны ВСУ

«На взгляд российской стороны, в докладах МАГАТЭ, в официальных рапортах не в полной мере отражается объективное положение дел. В первую очередь, с точки зрения угроз Запорожской АЭС… со стороны действий ВСУ в первую очередь, украинских военных. И эта критика в адрес официальных докладов МАГАТЭ сегодня прозвучала», — сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.