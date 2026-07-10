С середины марта от ударов ВСУ в Энергодаре погибли шесть человек

«Мы проанализировали и заслушали выступления российских военных о динамике боевых действий за время с последней консультации с середины марта текущего года… Всего за эти месяцы погибли шесть человек, ранено 43 человека. Это, в том числе, и нынешние, и бывшие работники Запорожской атомной электростанции, и члены семей», — сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.