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С середины марта от ударов ВСУ в Энергодаре погибли шесть человек

Лихачев: с середины марта от ударов ВСУ в Энергодаре погибли шесть человек.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Шестеро погибли и 43 человека ранены с середины марта от ударов ВСУ в Энергодаре, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Мы проанализировали и заслушали выступления российских военных о динамике боевых действий за время с последней консультации с середины марта текущего года… Всего за эти месяцы погибли шесть человек, ранено 43 человека. Это, в том числе, и нынешние, и бывшие работники Запорожской атомной электростанции, и члены семей», — сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.

Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли руководители «Росатома» и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.

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