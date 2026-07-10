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ЗАЭС с середины марта пережила более 460 атак дронов ВСУ, заявил Лихачев

Лихачев: ЗАЭС с середины марта пережила более 460 атак украинских беспилотников.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Запорожская АЭС с середины марта 2026 года пережила более 460 атак украинских БПЛА и более 15 ударов украинской артиллерии, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Мы проанализировали и заслушали выступления российских военных о динамике боевых действий за время с последней консультации, с середины марта текущего года. Хотел бы подчеркнуть, что по самым скромным оценкам за эти месяцы станция пережила более 460 атак БПЛА, более 15 ударов артиллерии», — сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде межведомственных консультаций делегаций России и МАГАТЭ.

Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли руководители «Росатома» и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.

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