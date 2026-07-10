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Персонала ЗАЭС достаточо для обеспечения безпасности, заявил Лихачев

Лихачев: 1000 человек персонала на ЗАЭС досаточно для обеспечения безопасности.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Более 1000 человек работают сейчас на ЗАЭС, этого достаточно для обеспечения безопасности станции, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Более 1000 человек оперативного состава исполняют свои обязанности на ЗАЭС. Этого более чем достаточно для поддержания абсолютно безопасного состояния в режиме холодного останова, в которой находится станция с середины 2022 года», — сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.

Он отметил, что всего заключено 4300 контрактов с персоналом. «Более 460 человек, работников, получили необходимые допуски и лицензии Ростехнадзора», — добавил Лихачев.

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