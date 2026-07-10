Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы в Нижегородской области

В области можно купаться на пруду «408 км» и реке Теше в Арзамасе, на озере «у Крутой горы» в Богородске, на озере Юрасовском в Бору, на городском пляже Лысково на Волге, а также на всех трех пляжах Верхнего пруда в Выксе.