Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы в Нижегородской области

Роспотребнадзор обновил список водоемов Нижегородской области, где вода безопасна для купания. По результатам последних лабораторных исследований, на 10 июля купаться без риска для здоровья можно в нескольких местах региона.
В Нижнем Новгороде безопасными признаны Третье озеро Щелоковского хутора в Советском районе, озера ПКиО первой и второй очереди на улицах Смирнова и проспекте Молодежном в Автозаводском районе, оба пляжа озера Силикатного в Ленинском районе и озеро Светлоярское со стороны улицы Гаугеля в Сормовском районе.
В области можно купаться на пруду «408 км» и реке Теше в Арзамасе, на озере «у Крутой горы» в Богородске, на озере Юрасовском в Бору, на городском пляже Лысково на Волге, а также на всех трех пляжах Верхнего пруда в Выксе.
Специалисты продолжают следить за качеством воды, поэтому список может меняться. Перед поездкой на пляж лучше заглянуть на сайт Роспотребнадзора и убедиться, что водоем все еще безопасен.
Выбирая место для купания, обратите внимание на обустройство пляжа: должны быть мусорки, скамейки, навесы от солнца, кабинки для переодевания и спасательный пост. Не забудьте взять головной убор, воду, полотенце и зонт — загорать лучше в тени, особенно утром и после обеда.
Воду из реки или озера пить нельзя, в ней же не стоит мыть овощи или посуду. Купаться пьяным опасно для жизни. Собак на пляж лучше не брать, а мусор после себя — убирать в контейнеры.
Если во время купания вода попала в рот, прополощите его бутилированной водой. После водоема обязательно примите душ. Если почувствовали себя плохо — обратитесь к врачу.