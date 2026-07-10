Второй рукой за покупки: как банки будут контролировать расходы подростков

Согласно исследованию ВТБ, 76% всех трат подростков по обороту приходится на топ-10 категорий: супермаркеты (37%), фастфуд-сети (11%), развлечения (театр — 9% и кино — 2%, включая покупки по «Пушкинской карте»), маркетплейсы (6%), общественный транспорт (4%). Еще по 2% приходится на покупки в универсамах, магазинах одежды и обуви, приобретение цифровых товаров и посещение не-фастфуд кафе и ресторанов.
Самый высокий средний чек — в категориях электроника (2 355 ₽), одежда и обувь (1 268 ₽).
«Мы видим, что подростки 14−18 лет уже приближаются к взрослым по структуре трат — они активно инвестируют, покупают авиабилеты, электронику, одежду и т.д., в том числе через интернет. Чтобы защитить их от необдуманных и рискованных крупных операций, мы внедрили сервис “второй руки”. В качестве защитника может выступить только законный представитель. Он будет одобрять денежные операции выше установленной суммы», — рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса банка ВТБ Алексей Курзяков.