В Смоленской области обновят дорогу Ярцево — Засижье

Ремонт участков автомобильной дороги Ярцево — Засижье стартовал в Ярцевском муниципальном округе Смоленской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Специалисты обновят два участка общей протяженностью 4,2 км, которые проходят через деревни Петрово и Прость, а также являются подъездной дорогой к деревням Клемятино и Засижье.
На объекте уже приступили к фрезерованию старого покрытия. Далее там планируют уложить два слоя покрытия, сделать тротуары, установить остановочные павильоны, барьерные ограждения, автоматизированную систему освещения на пешеходных переходах, дорожные знаки и нанести разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.