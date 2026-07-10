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В Смоленской области обновят дорогу Ярцево — Засижье

На объекте уже приступили к фрезерованию старого покрытия.

Ремонт участков автомобильной дороги Ярцево — Засижье стартовал в Ярцевском муниципальном округе Смоленской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Специалисты обновят два участка общей протяженностью 4,2 км, которые проходят через деревни Петрово и Прость, а также являются подъездной дорогой к деревням Клемятино и Засижье.

На объекте уже приступили к фрезерованию старого покрытия. Далее там планируют уложить два слоя покрытия, сделать тротуары, установить остановочные павильоны, барьерные ограждения, автоматизированную систему освещения на пешеходных переходах, дорожные знаки и нанести разметку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.