В Нижегородской области ищут причину массовой гибели пчел

В ветслужбу поступило обращение от владельцев пасек Шатковского района. По данным СМИ, поля сельскохозяйственные поля вблизи местных сел Великий Враг, Костянка, Богдановка и Крапивка обрабатывали химикатами. Именно это, по мнению пчеловодов, стало причиной гибели насекомых: пчелы получили отравление.