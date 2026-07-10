Лимит в 20 литров бензина ввели на заправках ВТК в Воронежской области

Федеральные топливные сети ввели в регионе лимиты на отпуск топлива, включая дизель, около трех недель назад, в последней декаде июня. В частности, на АЗС «Лукойла» продают максимум 20 литров бензина и 60 литров дизельного топлива. На заправках АО «Воронежнефтепродукт» («Роснефть) и сети “Татнефть” можно приобрести 30 литров бензина за один раз. В канистры топливо не отпускают.