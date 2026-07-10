Экс-глава Чкаловска Александр Кудряшов получил новый условный срок

В апреле 2024 года Александра Кудряшова уже осудили на 3,5 года условно за превышение полномочий при расчетах с подрядчиком, который благоустраивал городскую пристань. Глава МСУ и его заместитель знали, что компания не закончила работы, но подписали акты. Заместителя Сергея Герасименко приговорили к году принудительных работ, гендиректора Севака Кеосяна — к трем годам и четырем месяцам колонии.