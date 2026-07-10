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В Калининграде бармена ресторана заподозрили в присвоении алкоголя почти на миллион рублей

Часть товара парень перепродавал коллегам, а другую забирал напрямую у поставщиков.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде 25-летнего бармена ресторана заподозрили в присвоении алкоголя почти на миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

О недостаче после ревизии в полицию сообщил директор одного из ресторанов Калининграда. С сентября 2024 года по ноябрь 2025-го бармен, по предварительным данным, присвоил алкогольную продукцию на сумму свыше 989 тысяч рублей. Как считают полицейские, часть товара парень продавал коллегам дешевле стоимости, а другую забирал напрямую у поставщиков и реализовывал посторонним. Полученные деньги он тратил на личные нужды.

В отношении калининградца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные в крупном размере»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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