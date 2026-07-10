Два района останутся без горячей воды в Красноярске с 13 июля

С понедельника, 13 июля, жители левого берега Красноярска снова будут греть воду на плите. Горячую воду отключат в домах, подключённых к ТЭЦ-3. Под отключение попадают часть Советского и Центрального районов, сообщает СГК.
В Советском районе без воды останутся улицы от Взлётной и Молокова до Урванцева, Металлургов и Воронова. В Центральном — дома на Гагарина, Караульной, Дмитрия Мартынова, Степана Разина и соседние.
Работы начнутся в 9:00 и продлятся до 22 июля (14:00). За десять дней энергетики «Енисейской ТГК» проверят 551 километр теплосетей, чтобы выявить повреждения и подготовиться к зиме. Отключения не затронут микрорайоны Солнечный и Покровский.
Точные даты по адресам можно узнать на карте СГК или в управляющей компании.
Напомним, что ранее мы публиковали полный график отключения горячей воды в Красноярске на 2026 год.