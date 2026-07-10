Двое раненых при атаке ВСУ на Воронеж переведены из реанимации

В Воронежской области продолжается лечение пострадавших в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины 22 июня. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в пятницу, 10 июля, двум пациентам, которые ранее находились в реанимации, состояние позволило перевести их в профильные отделения. Сейчас они оцениваются как пациенты средней степени тяжести.