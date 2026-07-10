Жители части Советского района Красноярска останутся без горячей воды

Работы продлятся с 13 по 22 июля. За это время специалисты проверят 551 километр коммуникаций, а заодно проведут работы на самой ТЭЦ-3. Жителей просят обратить внимание на карту отключений: с этого года изменились контуры теплоснабжения, так что конкретные адреса можно уточнить здесь или в своей управляющей компании.