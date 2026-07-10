Безопасные для купания водоемы в Нижегородской области назвал Роспотребнадзор

Кроме того, безопасными для купания признаны пруд «408 км» (г. Арзамас), река Теша (г. Арзамас), озеро "у Крутой горы (г. Богородск), озеро Юрасовское (г.о.г. Бор), река Волга (городской пляж города Лысково), Верхний пруд (все три пляжа — г. о. г Выкса).