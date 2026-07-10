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Безопасные для купания водоемы в Нижегородской области назвал Роспотребнадзор

При выборе мест отдыха рекомендуется обратить внимание на благоустройство пляжа.

Источник: Время

Качество воды по санитарно-гигиеническим требованиям соответствует в 10 водоемах Нижегородской области на 10 июля. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде это третье озеро Щелоковского хутора (Советский район), озеро Парка культуры и отдыха (1 очереди — ул. Смирнова и 2 очереди — пр. Молодежный), озеро Силикатное (оба пляжа, Ленинской район), озеро Светлоярское со стороны улицы Гаугеля (Сормовский район).

Кроме того, безопасными для купания признаны пруд «408 км» (г. Арзамас), река Теша (г. Арзамас), озеро "у Крутой горы (г. Богородск), озеро Юрасовское (г.о.г. Бор), река Волга (городской пляж города Лысково), Верхний пруд (все три пляжа — г. о. г Выкса).

«Ситуация остается на контроле», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее сотрудники нижегородского Роспотребнадзора рассказали о правилах безопасного отдыха у воды.

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