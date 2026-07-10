Эксперт Пирадов: до 45% случаев поражения мозга потенциально обратимы при раннем выявлении

В ближайшие годы заболевания мозга могут выйти на первое место среди всех заболеваний человека, считает вице-президент РАН. Он сообщил, что каждая десятая из 17,5 млн статей, опубликованных за последние 11 лет в реферируемых научных журналах, посвящена исследованиям в области нейронаук. Современные методы диагностики, радиофармацевтические препараты и профилактические меры дают возможность сохранить не только физическое, но также когнитивное и ментальное здоровье до глубокой старости, подчеркнул Пирадов. «Поэтому давайте мы будем говорить не о цифровом бессмертии, а о активном, здоровом и, самое главное, счастливом долголетии. Это вполне реально», — заключил он.