ГАИ назвала два самых опасных района Минска для водителей этого транспорта. Подробности изданию «На страже» сообщил старший инспектор дорожно-патрульной службы специального подразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Рудько.
По его словам, большая часть дорожных происшествий с участием мотоциклов случается в двух районах Минска — во Фрунзенском и Первомайском. Как уточняет Редько, в указанных районах столицы сосредоточены крупные спальные массивы с густой сеткой просторных магистральных улиц:
— Проспекты Независимости, Пушкина, улица Притыцкого проходят через них, являясь каркасными артериями города.
При этом, замечает он, Фрунзенский район является самым большим по численности, а Первомайский — молодой и динамичный.
— Здесь плотность транспортного потока выше, проезды широкие, что создает иллюзию свободного пространства и провоцирует на ускорение. Кроме того, там выше концентрация молодежи, которая чаще выбирает для передвижения мотоцикл, — уточнил старший инспектор.