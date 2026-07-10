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ГАИ назвала два самых опасных района Минска для водителей этого транспорта

ГАИ сказала про самые опасные районы Минска для водителей этого вида транспорта.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ назвала два самых опасных района Минска для водителей этого транспорта. Подробности изданию «На страже» сообщил старший инспектор дорожно-патрульной службы специального подразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Рудько.

По его словам, большая часть дорожных происшествий с участием мотоциклов случается в двух районах Минска — во Фрунзенском и Первомайском. Как уточняет Редько, в указанных районах столицы сосредоточены крупные спальные массивы с густой сеткой просторных магистральных улиц:

— Проспекты Независимости, Пушкина, улица Притыцкого проходят через них, являясь каркасными артериями города.

При этом, замечает он, Фрунзенский район является самым большим по численности, а Первомайский — молодой и динамичный.

— Здесь плотность транспортного потока выше, проезды широкие, что создает иллюзию свободного пространства и провоцирует на ускорение. Кроме того, там выше концентрация молодежи, которая чаще выбирает для передвижения мотоцикл, — уточнил старший инспектор.