ГАИ назвала два самых опасных района Минска для водителей этого транспорта

По его словам, большая часть дорожных происшествий с участием мотоциклов случается в двух районах Минска — во Фрунзенском и Первомайском. Как уточняет Редько, в указанных районах столицы сосредоточены крупные спальные массивы с густой сеткой просторных магистральных улиц: