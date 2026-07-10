В дзержинском детском саду № 10 идет благоустройство территории

В детском саду № 10 идут работы по асфальтированию территории в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».
"В прошлом году сотрудники учреждения и родители воспитанников объединились, чтобы поддержать свой проект по ремонту территории, и собрали 1087 голосов. Сегодня, благодаря этой активной работе, на территории детского сада будет уложено более 1500 квадратных метров нового асфальта. Детский сад активно развивается. Недавно здесь появилось современное мини-футбольное поле.
Благодарю заведующую детским садом Татьяну Сергеевну Вытнову за неравнодушие, профессионализм и умение сплотить людей. Знаю, что у коллектива и родителей есть планы на будущее участие в программе «Вам решать!» Видя такую вовлеченность педагогов и родителей, уверен: все обязательно получится!" — написал глава Дзержинска Михаил Клинков в свих соцсетях.