В дзержинском детском саду № 10 идет благоустройство территории

"В прошлом году сотрудники учреждения и родители воспитанников объединились, чтобы поддержать свой проект по ремонту территории, и собрали 1087 голосов. Сегодня, благодаря этой активной работе, на территории детского сада будет уложено более 1500 квадратных метров нового асфальта. Детский сад активно развивается. Недавно здесь появилось современное мини-футбольное поле.