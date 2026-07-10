В Славянске-на-Кубани в сентябре откроют модельную библиотеку

Библиотека имени Н. Я. Данилевского в Славянске-на-Кубани уже в сентябре станет модельной, сообщили в администрации Славянского района Краснодарского края. Модернизация учреждения ведется в ходе реализации нацпроекта «Семья».
В учреждении не только проведут капитальный ремонт, но и обновят книжный фонд и закупят современную мебель. Главное изменение касается формата взаимодействия с читателями. В основе новой концепции лежит идея «Открываем мир заново», которая реализуется через систему специализированных библиотечных модулей.
Первый модуль — наследие выдающегося ученого-естествоиспытателя Н. Я. Данилевского, чье имя носит библиотека. Там откроют штаб районного отделения Русского географического общества. Второй модуль будет сфокусирован на социализации и просвещении. Там будут проходить круглые столы, презентации, встречи в клубах по интересам.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.