Евгений Чинцов поздравил нижегородских студентов с получением дипломов

10 июля в Нижегородском кремле состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» Института экономики ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
В мероприятии приняли участие председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олег Трофимов, директор Института экономики ННГУ им. Н. И. Лобачевского Юлия Плехова, преподаватели, наставники, родители и гости церемонии.
Дипломы получили 68 выпускников программ бакалавриата и магистратуры. Как отметил Евгений Чинцов, для выпускников направления «Государственное и муниципальное управление» особенно символично получать дипломы в городской думе, поскольку именно в этом здании принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь города. По словам председателя, Нижнему Новгороду и Нижегородской области необходимы современные, неравнодушные и инициативные специалисты, способные не только предлагать идеи, но и реализовывать их на практике.
«Пусть сегодняшний диплом станет для вас не финальной точкой, а хорошим стартом», — добавил Евгений Чинцов.
Ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олег Трофимов подчеркнул, что университет гордится своими выпускниками и считает, что глубокие профессиональные знания, полученные ими в стенах Института экономики, станут надежным фундаментом для дальнейшего развития. Он отметил, что ННГУ занимает 16-е место среди 40 ведущих университетов России в рейтинге RAEX в сфере «Государственное и муниципальное управление».
«Мы высоко ценим партнерство с городской думой Нижнего Новгорода. Оно позволяет студентам погружаться в повестку развития города, применять свои компетенции для решения важных задач», — поделился Олег Трофимов.
Ректор также выразил уверенность, что впереди выпускников ждет масштабная и созидательная работа, а их профессионализм, ответственность и преданность выбранному пути принесут пользу Нижегородской области и всей России.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ННГУ вошел в топ-10 вузов России по зарплатам выпускников в правовой сфере.