Евгений Чинцов поздравил нижегородских студентов с получением дипломов

Дипломы получили 68 выпускников программ бакалавриата и магистратуры. Как отметил Евгений Чинцов, для выпускников направления «Государственное и муниципальное управление» особенно символично получать дипломы в городской думе, поскольку именно в этом здании принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь города. По словам председателя, Нижнему Новгороду и Нижегородской области необходимы современные, неравнодушные и инициативные специалисты, способные не только предлагать идеи, но и реализовывать их на практике.