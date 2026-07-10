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Консультации России и МАГАТЭ были напряженными, заявил Гросси

Гросси: консультации России и МАГАТЭ были напряженными, но продуктивными.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал консультации с российской делегацией напряженными.

«Я согласен с этим. Тем не менее они были продуктивными, интенсивными», — сказал он журналистам.

Встреча прошла сегодня в Калининграде. Российскую группу возглавил руководитель «Росатома» Алексей Лихачев. Стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Лихачев рассказал, что с середины марта станция подверглась атакам дронов более чем 460 раз, а ударам артиллерии — свыше 15. В городе-спутнике Энергодаре за этот период погибли шесть человек, еще 43 пострадали.

Замалчивание происходящего глава «Росатома» назвал поощрением дальнейшей эскалации. Он отметил роль МАГАТЭ в решении значительной части проблем, но призвал агентство дать публичную оценку действиям Украины. По его словам, в докладах организации не в полной мере отражается масштаб угрозы.

Гросси назвал вопрос безопасности ЗАЭС очень деликатным и чувствительным. Он указал на недопустимость нападений на подобные объекты и заявил о готовности предложить конкретные шаги для решения ключевых проблем. По его словам, агентство прилагает все усилия для защиты атомных станций.

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