Консультации России и МАГАТЭ были напряженными, заявил Гросси

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал консультации с российской делегацией напряженными.
«Я согласен с этим. Тем не менее они были продуктивными, интенсивными», — сказал он журналистам.
Встреча прошла сегодня в Калининграде. Российскую группу возглавил руководитель «Росатома» Алексей Лихачев. Стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
Лихачев рассказал, что с середины марта станция подверглась атакам дронов более чем 460 раз, а ударам артиллерии — свыше 15. В городе-спутнике Энергодаре за этот период погибли шесть человек, еще 43 пострадали.
Замалчивание происходящего глава «Росатома» назвал поощрением дальнейшей эскалации. Он отметил роль МАГАТЭ в решении значительной части проблем, но призвал агентство дать публичную оценку действиям Украины. По его словам, в докладах организации не в полной мере отражается масштаб угрозы.
Гросси назвал вопрос безопасности ЗАЭС очень деликатным и чувствительным. Он указал на недопустимость нападений на подобные объекты и заявил о готовности предложить конкретные шаги для решения ключевых проблем. По его словам, агентство прилагает все усилия для защиты атомных станций.