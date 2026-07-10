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В Калининграде бармена обвиняют в присвоении алкоголя на 989 тысяч рублей

Бармен присваивал алкогольную продукцию с сентября 2024 года по ноябрь 2025-го.

В Калининграде 25-летний бармен стал фигурантом уголовного дела о присвоении алкогольной продукции на сумму свыше 989 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился директор одного из ресторанов, который во время ревизии обнаружил крупную недостачу. Проверку проводили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Московскому району.

По версии следствия, бармен присваивал алкогольную продукцию с сентября 2024 года по ноябрь 2025-го. Часть товара он продавал коллегам по заниженной цене, а часть забирал напрямую у поставщиков и реализовывал третьим лицам. Полученные деньги мужчина тратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные в крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

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