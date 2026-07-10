В Калининграде бармена обвиняют в присвоении алкоголя на 989 тысяч рублей

По версии следствия, бармен присваивал алкогольную продукцию с сентября 2024 года по ноябрь 2025-го. Часть товара он продавал коллегам по заниженной цене, а часть забирал напрямую у поставщиков и реализовывал третьим лицам. Полученные деньги мужчина тратил на личные нужды.