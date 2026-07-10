Рекламные панно и экраны хотят разрешить на стеклянных остановках в Волгограде

Изменения коснутся только павильонов типа 4, 5, 6 и 7 — это как раз новые стеклянные остановки. Внесли их «в целях совершенствования деятельности в сфере распространения наружной рекламы». Предложения от тех, кого затронет этот проекта НПА, власти будут принимать с 10 по 23 июля 2026 года.