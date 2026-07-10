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Рекламные панно и экраны хотят разрешить на стеклянных остановках в Волгограде

Изменения в постановление администрации Волгограда вынесли на общественные обсуждения.

Источник: Комсомольская правда

На стеклянных остановочных павильонах в Волгограде хотят разрешить больше рекламы. Там решили размещать настенные панно, а также электронные табло и светодиодные экраны. Департамент муниципального имущества администрации города подготовил соответствующие изменения в постановление «Об утверждении базовых типовых архитектурных решений остановочных павильонов…». Документ должен пройти оценку регулирующего воздействия, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Изменения коснутся только павильонов типа 4, 5, 6 и 7 — это как раз новые стеклянные остановки. Внесли их «в целях совершенствования деятельности в сфере распространения наружной рекламы». Предложения от тех, кого затронет этот проекта НПА, власти будут принимать с 10 по 23 июля 2026 года.

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