Лихачев: запасы топлива на ЗАЭС составляют половину от необходимого объема

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Запасы дизельного топлива на Запорожской АЭС составляют 50% от необходимого объема, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
«На сегодняшний день запасы дизтоплива — примерно на 50% этих мощностей», — сказал он журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.
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