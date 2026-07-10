Выявлены 1,8 тыс. генов, связанных с ростом костей и развитием болезней скелета

«Большинство людей не знает, что наши кости непрерывно меняются, и за десять лет наше тело полностью обновляет свой скелет. Это очень важный процесс, однако до настоящего времени мы слабо понимали то, как он протекает на уровне отдельных клеток. Мы надеемся, что собранные нами сведения помогут создать новые терапии от болезней костей, а также метастазов рака», — заявил профессор GIMR Питер Краучер, чьи слова приводит пресс-служба института.