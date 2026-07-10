На Невском проспекте заменили пожарные гидранты во время дорожного ремонта

В рамках ремонта дорожного покрытия на Невском проспекте, от площади Восстания до площади Александра Невского, специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» провели модернизацию ключевых элементов водопроводной системы. Специалисты обновили пять пожарных гидрантов и запорная арматура. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.