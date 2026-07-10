Дальневосточный леопард впервые стала прабабушкой в дикой природе

Грация по праву может считаться настоящей «матерью‑героиней»: за свою жизнь она принесла десять котят в пяти выводках, регулярно давая потомство примерно раз в два года. Подобная плодовитость в дикой природе — исключительное явление, подчеркнули специалисты нацпарка. При этом судьба её детёнышей складывается по‑разному: как минимум семь из них обосновались на территории парка, а один сумел освоить новые пространства и прижился в Китае.