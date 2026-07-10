Дальневосточный леопард впервые стала прабабушкой в дикой природе

В национальном парке «Земля леопарда» зафиксировали по-настоящему редкий случай: самка дальневосточного леопарда по кличке Грация (Leo 23°F) стала первой в истории наблюдений прабабушкой. У её внучки (Leo 280F) родился котёнок — так в одной линии сформировалась четырёхпоколенная родословная, которую учёные называют одной из самых длинных, известных науке для этого подвида.
Грация по праву может считаться настоящей «матерью‑героиней»: за свою жизнь она принесла десять котят в пяти выводках, регулярно давая потомство примерно раз в два года. Подобная плодовитость в дикой природе — исключительное явление, подчеркнули специалисты нацпарка. При этом судьба её детёнышей складывается по‑разному: как минимум семь из них обосновались на территории парка, а один сумел освоить новые пространства и прижился в Китае.
Установить родственные связи удалось благодаря кропотливой работе учёных и масштабной системе фотомониторинга — самой крупной в России. На территории парка установлено свыше 500 скрытых камер, которые с 2013 года фиксируют жизнь леопардов. Фотоловушки позволяют отслеживать даже совсем маленьких котят — их удавалось запечатлеть уже в возрасте полутора месяцев. Собрав и систематизировав огромный массив снимков, сотрудники отдела науки составили генеалогическое древо и смогли проследить, как расселяются молодые леопарды, когда начинают самостоятельную жизнь. Как отметила Таисия Марченкова, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда», подобная возможность детально изучать большие кошки на протяжении многих лет есть лишь у единиц исследовательских центров в мире.
Дальневосточный леопард — один из редчайших представителей крупных кошек и самый северный подвид леопарда. Ещё век назад эти хищники были распространены на Корейском полуострове и в северо‑восточном Китае, но в XX столетии из‑за охоты и пожаров их численность катастрофически упала. К началу 2000‑х годов в дикой природе оставалось всего около 35 особей — вид балансировал на грани исчезновения. Однако последовательные меры по охране природы дали результат: к 2023 году в «Земле леопарда» насчитывалось уже 125 взрослых леопардов.