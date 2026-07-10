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Лихачев оценил вклад МАГАТЭ в решение проблем на ЗАЭС

Лихачев: часть проблем на ЗАЭС удалось решить благодаря миссии МАГАТЭ.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Значимую часть проблем смогли решить исключительно благодаря миссии МАГАТЭ на площадке Запорожской АЭС, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Сложилось, что, несмотря на все сложности, все трудности, все-таки значимую часть проблем мы смогли решить исключительно благодаря наличию миссии МАГАТЭ на площадке Запорожской атомной электростанции», — сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.

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