Лихачев оценил вклад МАГАТЭ в решение проблем на ЗАЭС

«Сложилось, что, несмотря на все сложности, все трудности, все-таки значимую часть проблем мы смогли решить исключительно благодаря наличию миссии МАГАТЭ на площадке Запорожской атомной электростанции», — сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.