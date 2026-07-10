Лихачев рассказал об итогах переговоров с МАГАТЭ

«Несмотря на очень эмоциональные переговоры, сложные переговоры, я бы назвал их результативными, пожалуй, впервые с 2022 года мы договариваемся о конкретных шагах по целому спектру вопросов и продолжим эту работу во взаимодействии с Росгвардией, министерством обороны, Ростехнадзором, министерством иностранных дел», — сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.