Лихачев рассказал об итогах переговоров с МАГАТЭ

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Переговоры с МАГАТЭ прошли результативно, впервые с 2022 года договорились о ряде практических шагов, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
«Несмотря на очень эмоциональные переговоры, сложные переговоры, я бы назвал их результативными, пожалуй, впервые с 2022 года мы договариваемся о конкретных шагах по целому спектру вопросов и продолжим эту работу во взаимодействии с Росгвардией, министерством обороны, Ростехнадзором, министерством иностранных дел», — сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.
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