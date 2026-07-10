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В Перми изменят расписание и схему движения нескольких автобусных маршрутов

Часть изменений на маршрутах общественного транспорта введут с 11 июля.

Источник: Комсомольская правда

Городской департамент транспорта сообщил о корректировке движение автобусных маршрутов № 31 «Комсомольская площадь — м/р Краснова — м/р Липовая гора» и № 57 «М/р Крохалева — Биомед». Изменения введут с 11 июля из-за ремонта трамвайных путей на ул. Куйбышева.

Автобусы маршрута № 31 перенаправят до остановки «Станция Бахаревка» для улучшения транспортной доступности направления. Маршрут № 57 начнет заезжать на остановку «Микрорайон Липовая гора» в обоих направлениях, что позволит компенсировать отсутствие маршрута № 31 на этом направлении.

Автобусный маршрут № 36 «Ироничная компания — м/р Вышка-2 — м/р Вышка-1» изменит расписание движения по будням с 13 июля. Время прохождения некоторых участков скорректируют для увеличения скорости автобусов.

Для снижения пиковой нагрузки с 8 июля ввели изменения ряда отправлений на маршрутах: № 41 «ПНИПУ — Студенческий городок», № 77 «М/р Левшино — ул. Мильчакова» и № 53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон».

Администрация Перми также сообщила об организации временных трамвайных маршрутов в ночь с 11 на 12 июля. Трамваи развезут по домам гостей фестиваля «Небесная ярмарка».