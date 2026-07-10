В Перми изменят расписание и схему движения нескольких автобусных маршрутов

Автобусы маршрута № 31 перенаправят до остановки «Станция Бахаревка» для улучшения транспортной доступности направления. Маршрут № 57 начнет заезжать на остановку «Микрорайон Липовая гора» в обоих направлениях, что позволит компенсировать отсутствие маршрута № 31 на этом направлении.