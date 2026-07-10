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Артем Жога поздравил выпускников свердловского вуза

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога поздравил выпускников филиала РАНХиГС в Екатеринбурге с окончанием учебы и вручил им дипломы.

Источник: пресс-службы полпредства в УрФО

Об этом рассказали в пресс-службе уральского полпредства.

«РАНХиГС — одно из лучших учебных заведений нашей страны, где готовят профессиональные управленческие кадры для государственной и муниципальной службы. Здесь учат думать стратегически, работать в команде и принимать правильные решения, которые будут работать на долгосрочный результат», — отметил полпред.

Он напомнил, что несколько месяцев назад и сам получил диплом магистра РАНХиГС в Москве после окончания президентской программы «Время героев». В екатеринбургском филиале сегодня дипломы получили 174 выпускника факультета государственной и муниципальной службы. В России продолжается приемная кампания в университеты.

ЕАН взял интервью с ректором крупнейшего вуза в УрФО — УрФУ Ильей Обабковым.

Илья Николаевич рассказал, что ждет абитуриентов, которые с сентября начнут учиться по новой системе образования.