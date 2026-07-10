Артем Жога поздравил выпускников свердловского вуза

Об этом рассказали в пресс-службе уральского полпредства.
«РАНХиГС — одно из лучших учебных заведений нашей страны, где готовят профессиональные управленческие кадры для государственной и муниципальной службы. Здесь учат думать стратегически, работать в команде и принимать правильные решения, которые будут работать на долгосрочный результат», — отметил полпред.
Он напомнил, что несколько месяцев назад и сам получил диплом магистра РАНХиГС в Москве после окончания президентской программы «Время героев». В екатеринбургском филиале сегодня дипломы получили 174 выпускника факультета государственной и муниципальной службы. В России продолжается приемная кампания в университеты.
ЕАН взял интервью с ректором крупнейшего вуза в УрФО — УрФУ Ильей Обабковым.
Илья Николаевич рассказал, что ждет абитуриентов, которые с сентября начнут учиться по новой системе образования.