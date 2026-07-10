Артем Жога поздравил выпускников свердловского вуза

Он напомнил, что несколько месяцев назад и сам получил диплом магистра РАНХиГС в Москве после окончания президентской программы «Время героев». В екатеринбургском филиале сегодня дипломы получили 174 выпускника факультета государственной и муниципальной службы. В России продолжается приемная кампания в университеты.