Россиянка отсудила компенсацию у МВД из-за ошибки в загранпаспорте

Проблема дала о себе знать в самый неподходящий момент: сбой выявили, когда россиянка проходила пограничный контроль за рубежом. В результате паспорт аннулировали, а саму женщину поместили в камеру временного содержания. Её несовершеннолетнего сына за отдельную плату разместили в отеле. В течение дня женщина пыталась разрешить ситуацию: она звонила в посольство РФ, миграционный отдел и туристическую фирму, но оперативно уладить вопрос не получилось. В итоге ей с ребёнком пришлось за свой счёт вернуться в Россию.