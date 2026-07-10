Россиянка отсудила компенсацию у МВД из-за ошибки в загранпаспорте

Проблема дала о себе знать в самый неподходящий момент: сбой выявили, когда россиянка проходила пограничный контроль за рубежом. В результате паспорт аннулировали, а саму женщину поместили в камеру временного содержания. Её несовершеннолетнего сына за отдельную плату разместили в отеле. В течение дня женщина пыталась разрешить ситуацию: она звонила в посольство РФ, миграционный отдел и туристическую фирму, но оперативно уладить вопрос не получилось. В итоге ей с ребёнком пришлось за свой счёт вернуться в Россию.
В ходе разбирательства представитель МВД просил снизить размер компенсации морального вреда. В качестве аргументов он привёл тот факт, что ведомство изготовило новый паспорт и частично возместило расходы, связанные с несостоявшимся отдыхом. Однако судебная коллегия сочла эти доводы недостаточными. По мнению суда, понесённые женщиной страдания и стрессовая ситуация оправдывают назначенную компенсацию, и оснований для её уменьшения нет.
Эта ситуация продемонстрировала, насколько критичной может оказаться даже небольшая техническая неточность в официальном документе. В итоге она не только сорвала поездку, но и обернулась сильными переживаниями и незапланированными тратами.