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Волгоградская санавиация с начала года совершила 150 вылетов

Таким способом в клиники было доставлено 146 пациентов.

Санавиация с начала 2026 года доставила в ведущие клиники Волгограда 146 пациентов, в том числе 32 ребенка, всего было выполнено 150 рейсов, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области. Работа службы отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Чаще всего санитарная авиация совершала вылеты в Михайловку, Урюпинск, Палласовку и Камышин. Причинами для срочной эвакуации по воздуху становились ДТП, кардиологические заболевания, инсульты и другие угрожающие жизни состояния.

Ежегодно в лечебные учреждения по воздуху доставляют около 300 пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Так, в 2025 году специалисты отделения экстренной консультативной медпомощи и медицинской эвакуации городской клинической больницы № 25 совершили 385 вылетов, эвакуировав 378 человек, в том числе 63 ребенка.

Благодаря санитарной авиации экстренная медпомощь доступна жителям самых отдаленных населенных пунктов. Напомним, транспортировку осуществляют не только санитарные вертолеты «Ансат», но и специальный наземный транспорт — автомобили скорой медицинской помощи класса «В» и «С».

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.