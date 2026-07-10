Нижегородку арестовали по обвинению в посягательстве на жизнь полицейского

Нападение на участкового полиции произошло на улице Старых Производственников, уточнили в СУ СК по Нижегородской области. Полицейские вели нижегородку в отдел как свидетельницу по уголовному делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью, но внезапно она напала на участкового, добавили в МВД.