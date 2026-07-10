Главные события ДВФМ за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с самыми заметными новостями о подготовке к МФМ-2026 с 3 по 10 июля.
Две путёвки на МФМ-2026 нашли своих героев
6 июля в рамках торжественной церемонии закрытия IV Международного молодежного ядерного форума «Обнинск NEW 2026» состоялась церемония вручения путевок на Международный фестиваль молодёжи победителям конкурсного отбора.
Директор департамента проектного управления Дирекции ВФМ Анастасия Петухова объявила имена двух счастливчиков, получивших путёвки на главное молодёжное событие года. Обладателями путёвок стали Сулистийоно из Индонезии и Салсабила Надхира из Малайзии.
Для победителей это не только шанс стать частью глобального молодёжного сообщества, но и возможность представить свои страны и свои проекты на международной арене, а также получить доступ к образовательным и культурным программам Фестиваля.
У ДВФМ появился новый партнёр
7 июля Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи и Национальный центр «Россия» подписали соглашение о партнёрстве.
Стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве в сфере молодёжной политики и совместной реализации международных проектов, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, развитие международного молодёжного сотрудничества и формирование позитивного образа России за рубежом.
Соглашение предусматривает сотрудничество сторон по широкому кругу направлений. Среди них организация и проведение совместных мероприятий, участие представителей сторон в проектах в качестве экспертов, спикеров и участников, а также взаимная консультационная поддержка. Стороны также договорились о рекламно-информационном сопровождении совместной деятельности в средствах массовой информации.
Генеральный директор ДВФМ Дмитрий Иванов отметил, что, объединив усилия, мы сможем открыть молодым людям со всего мира масштаб возможностей, который даёт наша страна.
А Наталья Виртуозова, генеральный директор НЦ «Россия», добавила, что наша общая миссия — создавать пространство, где люди из разных стран могут узнавать Россию, её культуру и достижения.