Лихачев: шесть работников «Росатома» начали возвращаться на АЭС «Бушер»

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Первые шесть работников «Росатома» несколько часов назад начали возвращаться на АЭС «Бушер», сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
«Буквально несколько часов назад началось движение первой партии людей, шести человек на площадку (АЭС “Бушер” — ред.)», — сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Бушере, Конараке и Чогадаке.
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