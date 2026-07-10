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Нижегородка ранила полицейского в шею и сбежала

Она проходила свидетельницей по уголовному делу, но теперь стала фигуранткой.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде сотрудник полиции пострадал в результате нападения 42-летней местной жительницы. Женщину должны были доставить в отделение как свидетельницу по уголовному делу. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

По пути в отдел полиции, нижегородка нанесла стражу порядка удар в область шеи. С места происшествия злоумышленница сбежала.

Женщину удалось задержать по горячим следам. По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов заведено уголовное дело. Нижегородка «переквалифицировалась» из свидетельницы в подозреваемую и теперь содержится под стражей.

Напомним, пенсионерка стала жертвой мошенников: она лишилась 700 тыс. рублей.