Правила работы маркетплейсов изменятся для нижегородцев с 1 октября

По словам юриста, грядущие изменения не создают принципиально новую систему правил, а уточняют отдельные положения с учётом современных рыночных реалий. Хотя площадки стремятся дистанцироваться от ответственности за действия отдельных продавцов, интересы потребителя должны оставаться приоритетными — в том числе за счёт прозрачности информации о том, кто фактически реализует товар.