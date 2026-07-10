Правила работы маркетплейсов изменятся для нижегородцев с 1 октября

С 1 октября 2026 года маркетплейсы будут обязаны предоставлять покупателям расширенный объём сведений о продавцах. Об этом сообщили в НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Алексея Конецкого, члена регионального отделения Ассоциации юристов России.
Эксперт пояснил, что маркетплейс стоит воспринимать не как традиционного продавца, а как цифровую торговую площадку — аналог торгового центра, где ведут деятельность независимые селлеры. Поэтому критически важным остаётся право потребителя на исчерпывающие и правдивые данные.
В описании товара обязательно должны присутствовать реквизиты продавца (будь то юрлицо или ИП), его адрес, а также детальные характеристики продукции — от цветовой гаммы до технических параметров и комплектации. Такой набор сведений позволит покупателю при возникновении конфликта оперативно адресовать претензию непосредственно продавцу.
В случае судебного разбирательства и победы потребителя закон предусматривает серьёзные меры защиты его интересов: можно требовать взыскания неустойки, штрафа в пользу истца, а также компенсации затрат на юридическое сопровождение. Кроме того, продавец обязан возместить все подтверждённые убытки, причинённые покупателю.
По словам юриста, грядущие изменения не создают принципиально новую систему правил, а уточняют отдельные положения с учётом современных рыночных реалий. Хотя площадки стремятся дистанцироваться от ответственности за действия отдельных продавцов, интересы потребителя должны оставаться приоритетными — в том числе за счёт прозрачности информации о том, кто фактически реализует товар.
Алексей Конецкий подчеркнул, что действующий закон о защите прав потребителей, которому уже свыше 30 лет, по-прежнему остаётся эффективным инструментом защиты граждан. При этом на практике встречаются и случаи недобросовестного использования правовых норм со стороны самих покупателей. Новые нормы призваны конкретизировать отдельные механизмы взаимодействия, не меняя базовых принципов торговли.
Юрист также отметил, что, несмотря на внутренние регламенты маркетплейсов, права потребителей регулируются федеральным законодательством и постановлениями правительства — именно они имеют приоритет.
Если возникает спор, претензию следует направлять продавцу, у которого был приобретён товар. При судебном разбирательстве продавец вправе привлечь маркетплейс в качестве третьего лица — это позволит суду учесть все нюансы ситуации и вынести сбалансированное решение.
Ранее сообщалось, что правила продажи и проверки БАДов также изменятся в Нижегородской области.